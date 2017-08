Guingamp-PSG, Barça-Real... Le programme TV du week-end

On commence avec la 2e journée de Ligue 1 et le déplacement de Marseille Nantes , samedi à 17 heures sur Canal +. Le club phocéen voudra confirmer son succès contre Dijon (3-0), face à des Canaris revanchards après leur défaite à Lille (3-0). Dimanche, à 21 heures sur Canal +, le PSG se rend à Guingamp. Avec peut-être Neymar sur le terrain, l'écurie parisienne devra se méfier d'une équipe bretonne qui a bien débuté à Metz (3-1).On poursuit avec la 1ère journée de Premier League marquée, ce vendredi à 20h45 sur SFR Sport, par la rencontre d'ouverture entre Arsenal et Leicester. Les Gunners compteront notamment sur l'attaquant français Alexandre Lacazette , arrivé cet été, pour réussir leurs débuts. Samedi, à partir de 16 heures sur la chaîne SFR Sport, on suivra la première sortie du champion en titre Chelsea contre Burnley. Les Blues voudront rebondir après la défaite contre Arsenal dans le Community Shield On se rend en Italie pour parler de la Supercoupe qui va opposer la Juventus Turin à la Lazio Rome , dimanche à 20h45 sur Eurosport 1. L'intouchable champion d'Italie compte bien entamer cet exerce du bon pied, et sera de tout façon favori. Enfin, derrière les Pyrénées, la Supercoupe d'Espagne entre le FC Barcelone et le Real Madrid est au programme, dimanche à 22 heures sur Canal + Sport. La Maison Blanche a déjà obtenu un trophée cette saison, la Supercoupe d'Europe