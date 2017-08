En conférence de presse, Unai Emery a confirmé que la star brésilienne était apte au service. "Nous voulons que Neymar débute dans le onze. Il travaille bien. Il est prêt à être dans le groupe et à jouer. Neymar est normal dans le groupe. Il s'adapte bien. Il est prêt pour jouer (...) On va discuter avec le staff et avec Neymar pour savoir s'il peut jouer 90 minutes. Il est prêt physiquement pour jouer", a lancé le technicien espagnol.