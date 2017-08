Il s'est excusé, par le biais d'un communiqué : "Ayant eu le temps de reconsidérer mon interview, je reconnais aujourd'hui que le timing et la manière de m'exprimer étaient déplacés. Mes mots n'avaient pas pour but de blesser et c'est pourquoi je voudrais m'excuser auprès du président, du coach, de mes partenaires et des fans", a-t-il confié.