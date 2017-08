INFO : En quête d'un défenseur, l'#OGCN discute avec Jerome #Boateng (Bayern Munich), également pisté par la Roma. Imaginez ce duo au Gym... pic.twitter.com/5eo5ejGVBM — Patrick Juillard (@PatrickJuillard) 11 août 2017

Âgé de 28 ans, le défenseur n'a disputé que 13 rencontres de Bundesliga , la saison passée. Il serait également suivi par l'AS Rome et pourrait être tenté par l'idée de bénéficier de davantage de temps de jeu. On peut imaginer que les Aiglons sollicitent un prêt, étant donné que l'international allemand est encore engagé jusqu'en 2021 et que son transfert est estimé à 40 millions d'euros.