"C'est assez simple. Jusqu'à maintenant, c'était considéré comme impossible, a déclaré le coach de Liverpool . Mais aujourd'hui il y a la liste des clauses et Leo Messi, c'est 300 millions d'euros à Barcelone. En un mois, tout semble devenu possible. Ils ont fixé ce montant de manière aléatoire. Je veux dire, qui va payer 300 millions d'euros ? Une solution simple serait une règle. Ce que j'aime dans ce sport, ce sont les histoires de héros. Ce sont les plus belles et je ne pense pas que Neymar ait eu cette idée. Ils ont fait l'offre et ils ont finalisé."