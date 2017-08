Ligue 1 : Lyon assure face à Rennes

L’Olympique Lyonnais se déplaçait pour la première fois cette saison après la victoire au Groupama Stadium face à Strasbourg (3-0). Bis repetita pour les Gones en Bretagne, plus précisément au Roazhon Park de Rennes, avec une victoire (2-1), sur des buts de Depay (57e) et de Mariano Diaz (74e). Benjamin Bourigeaud avait réduit l’écart en toute fin de match (86e). Au classement, Lyon s’accroche aux hauteurs du classement, en attendant les matches des autres cadors ( Marseille , Paris, Monaco) samedi et dimanche. Rennes, qui avait fait match nul la semaine dernière face à Troyes , reste à la peine et dans le ventre mou de la Ligue 1 Résultats de la soirée : Nice - Troyes (1-2) / Rennes - Lyon (1-2)Par Charles Dubus (iDalgo)