L'international ivoirien, courtisé par le PSG et le FC Barcelone notamment, se dit concentré sur son club : "Franchement, je n'ai pas la tête à ça. Je me concentre sur les échéances à venir. On a des matchs en perspective, il faut se concentrer là-dessus. Après, il y a des parties qui s'occupent de ça. Je me concentre sur ce que je fais aux entraînements et en match. Je n'en sais rien, je ne sais pas plus que vous. Les médias le disent, en parlent, racontent des choses, mais je reste focalisé sur mes préparations d'avant-match." Il ne sait vraisemblablement pas de quoi son avenir sera fait.