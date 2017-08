Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Jocelyn Gourvennec est mécontent de la situation : "Son agent est venu, on va discuter de la situation, car on est toujours dans un entre-deux. Cela ne me satisfait pas, ça le frustre lui aussi. Il faut qu'on avance dans un sens ou dans l'autre. On ne laissera pas Diego aller à la fin de son contrat, ce n'est pas possible. S'il a toujours envie de partir, il faut qu'il trouve une solution avec ses conseillers. S'il n'a plus envie de partir, il faut qu'il le dise." La balle est dans le camp de Diego Rolan maintenant.