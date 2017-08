Le Tour d'Europe de la presse du samedi 12 août est consacré à Fabinho , courtisé par le PSG avant Kylian Mbappé , et au FC Barcelone , qui multiplie les pistes alternatives en cas d'échec dans le dossier Coutinho. Egalement au programme : la prolongation de Zinédine Zidane avec le Real Madrid et le forcing de la Juventus pour Kevin Strootman FRANCEL'Equipe, dans son édition du jour, annonce que le PSG va s'attaquer au dossier Fabinho, avant d'essayer de recruter Kylian Mbappé. Le Brésilien, déjà d'accord avec le club de la capitale sur un contrat de cinq ans, va faire l'objet d'une offre de près de 60 millions d'euros.ANGLETERREDe l'autre côté de la Manche, Daily Express et le The Independent évoquent les autres pistes du Barça pour remplacer Neymar , en cas d'échec dans le dossier Coutinho, la priorité du club, mais que Liverpool ne veut pas vendre. Pour le premier, c'est Ivan Perisic , de l'Inter, qui est dans le viseur. Pour le second, c'est le Danois de Tottenham qui est ciblé, Christian Eriksen ESPAGNEMarca annonce que Zinédine Zidane, l'entraîneur français couronné de succès au Real Madrid, va signer un nouveau contrat de trois ans et va pratiquement doubler son salaire, qui va être aux alentours de huit millions d'euros par an.ITALIEDe son côté, Tuttosport évoque l'intérêt pressant de la Juventus pour Kevin Strootman, le néerlandais de l'AS Rome. Si Monchi a déclaré ne pas vouloir discuter avec les Bianconeri pour un éventuel transfert, le journal évoque l'atout Miralem Pjanic : le joueur tenterait de convaincre son ancien coéquipier de le rejoindre.