Selon Monchi , les Romains sont passés à autre chose : "J'ai déjà dit lors de la présentation de Defrel que l' AS Roma avait fait le maximum pour Mahrez. Nous avons transmis une offre de 30 millions d'euros avec des bonus, soit la plus grosse offre dans l'histoire du club. Nous ne ferons pas de nouvelle offre, nous avons fait le nécessaire et travaillons sur d'autres pistes." Voilà qui est clair.