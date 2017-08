L'attaquant de 21 ans, titulaire dans l'axe pour la première journée de L1 et unique buteur du match, s'est vu proposer une augmentation de 10 000 euros, alors qu'il en perçoit 20 000. Ce qui n'a pas satisfait ses représentants. Observé par de nombreux clubs européens (Inter, Milan AC , Porto, Newcastle , Séville et Crystal Palace) et estimé à 5 millions, le buteur privilégie tout de même une prolongation.