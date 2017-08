Premier League : Liverpool tenu en échec par Watford

Et le spectacle était encore au rendez-vous avec le match nul de Liverpool sur le terrain de Watford (3-3). Mené 1-0 puis 2-1 sur des buts de Stefano Okaka (8e) et de l'ancien Rennais Abdoulaye Doucouré (32e), dans la foulée de l'égalisation de Sadio Mané (29e), le club de la Mersey pensait renverser le match grâce à Roberto Firmino (55e sur penalty) et Mohamed Salah (57e). Mais Miguel Britos a offert le nul aux Hornets sur le fil (94e).