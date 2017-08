Premier League : Chelsea s'incline d'entrée contre Burnley !

Réduit à dix (Cahill, 14e) puis à neuf en fin de rencontre (Fabregas, 81e), le club londonien a sombré en première période en concédant trois buts de Sam Vokes (24e, 43e) et Stephan Ward (39e). Si Alvaro Morata (69e), entré en jeu et auteur de son premier but en championnat, et David Luiz (88e) ont sauvé l'honneur, les Blues d' Antonio Conte manquent dans les grandes largeurs leur entame de saison, à la différence de Liverpool et Arsenal Dans les autres rencontres, Everton a eu raison de Stoke City (1-0) grâce à Wayne Rooney (45e). L'ancien Mancunien a marqué de la tête son premier but depuis son retour chez les Toffees. Le promu Huddersfield Town s'est imposé sur le terrain de Crystal Palace (3-0), avec notamment un doublé de l'ancien Montpelliérain Steve Mounié . Succès 1-0 de West Bromwich Albion face à Bournemouth. Enfin, score nul et vierge entre Southampton et Swansea.