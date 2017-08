Ligue 1 : L'ASSE confirme, Bordeaux se reprend !

L'AS Saint-Étienne a confirmé son bon début de saison, ce samedi soir, face à Caen pour le compte de la 2e journée de Ligue 1 . Sur la pelouse du Stade Michel -d'Ornano, les Verts s'imposent sur le plus petit des écarts (1-0) grâce à un but signé Hamouma (67e) peu après l'heure de jeu. Deuxième victoire de rang pour les joueurs d'Óscar García (44 ans) qui s'emparent virtuellement de la 3e place au classement général. Victoire également pour Bordeaux , qui se reprend après son match nul (2-2) face à Angers lors de la 1ère journée. Les Girondins s'imposent à domicile (2-0) contre le FC Metz grâce à des buts signés Vada (44e) puis Sankharé (64e) et remontent virtuellement à la 4e place. Coup d'arrêt en revanche pour Montpellier à Toulouse. Les Montpelliérains s'inclinent (1-0) sur la pelouse du Stadium Municipal après le but victorieux de Durmaz (43e) sur pénalty. Enfin, Crivelli (27e) et Mangani (56e) ont permis à Angers de s'imposer (2-0) sur la pelouse d'Amiens. Les résultats du soir: Caen 0-1 ASSE / Bordeaux 2-0 Metz / Toulouse 1-0 Montpellier / Amiens 0-2 Angers.Par Benjamin Britault (iDalgo)