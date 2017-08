FRANCEOn attaque cette revue de presse avec Le Parisien qui évoque le cas Kylian Mbappé. Le Monégasque affirmerait ses envies de départ dans le vestiaire, d'après le quotidien : "D'abord murmuré aux oreilles de plusieurs coéquipiers, le choix est désormais complètement assumé par le principal intéressé et ses parents." Cette attitude ne plairait par à son entraîneur, Leonardo Jardim , qui pourrait laisser le joueur sur le banc contre Dijon, ce dimanche.ANGLETERREEn Angleterre, selon le Mail on Sunday, Arsenal a abandonné l'idée de recruter Thomas Lemar , après avoir formulé plusieurs offres, toutes refusées par l' AS Monaco ESPAGNELes deux journaux espagnols AS et Marca font leur couverture sur le premier Clasico officiel de la saison entre le Real Madrid et le FC Barcelone , pour la Supercoupe d'Espagne. AS remarque que, malgré l'absence de Neymar , Leo Messi et Cristiano Ronaldo seront bien là, eux. Une manière de rappeler que l'affiche est toujours aussi attractive, même sans le Brésilien du PSG ITALIEDe son côté, Tuttosport fait sa Une sur le Laziale Baldé Keita. Laissé de côté pour la Supercoupe d'Italie ce soir face à la Juventus, le Sénégalais, sur le départ, a fait part de son malaise sur Twitter : "La non convocation pour la Supercoupe d'Italie m'a laissé un goût amer. La décision du club, évidemment pour des critères non sportifs, me procure un terrible sentiment de mal-être, dont il est encore difficile d'évaluer les conséquences." Le joueur est notamment courtisé... par la Juventus.