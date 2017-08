Déjà suspendu pour le match de Coupe d'Allemagne ce week-end, l'international français de 21 ans a appris que sa suspension était prolongé jusqu'à nouvel ordre. Il a en plus écopé d'une amende de 80 000 euros pour ses absences à l'entraînement et son refus de communiquer avec son club. Le Borussia Dortmund , qui ne souhaite pas vendre sa pépite, doit faire face à l'envie de son joueur de rejoindre le Barça. Très performant pour sa première saison avec Dortmund (11 buts et 21 passes décisives en 56 matchs), le joueur a fait l'objet d'une offre d'environ 120 millions d'euros de la part du club espagnol.