Et visiblement, l'entraîneur marseillais est conquis par le Polonais de Naples (8 buts en 25 matchs l'an passé) : "On travaille et on va réussir à soulager Valère Germain . Il faut saisir la bonne opportunité. Milik, je le connais. Il a exceptionnellement démarré avec Naples (4 buts en 7 matchs au début de la saison dernière, ndlr) avant de se blesser. Mais pour l'instant, c'est un joueur de Naples, qui jouera contre Nice ." L'idée est bonne pour Garcia, reste à la concrétiser par un transfert.