Match Manchester United - West Ham en direct

Manchester United West Ham 1st Half' 33' Romelu Lukaku -

Le film du match en direct Romelu Lukaku But de 33'



Manchester United affronte, à Old Trafford, West Ham United dans le cadre de la 1ère journée du championnat d'Angleterre. Dernier lauréat de la Ligue Europa, et donc qualifié pour la C1, le club mancunien de José Mourinho ne veut pas être aussi irrégulier que la saison précédente, bouclée à une décevante sixième place. Face à des Hammers qui ont attiré au mercato Joe Hart et Javier Hernandez , les Red Devils compteront sur Romelu Lukaku , acheté 85 millions d'euros.