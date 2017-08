Lors d'une conférence de presse, le technicien transalpin avoue avoir hésité à poursuivre sur le banc de la Vieille Dame après la défaite en finale de la Ligue des Champions , contre le Real Madrid . "Concernant ce match à Cardiff, j'ai réfléchi à mon futur après ce match. Je voulais savoir si j'étais toujours motivé et si j'avais la force de continuer. Je me suis rendu compte qu'avec cette équipe, je pourrais commencer une nouvelle grande saison, que le futur s'annonçait bien et j'ai donc décidé de repartir."