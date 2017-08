Dixit nos confrères de L'Est républicain, le milieu de terrain de bientôt 33 ans devrait s'engager en faveur de l'AS Nancy-Lorraine de Pablo Correa . L'ancien Parisien et Lyonnais devrait se libérer de son bail avec les Verts et signer pour deux saisons en faveur du locataire de Marcel-Picot.