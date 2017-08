Ligue 1 : Monaco sans pitié pour Dijon, triplé de Falcao !

En l'absence de Kylian Mbappé , resté sur le banc, Radamel Falcao s'est distingué avec un triplé (3e, 38e, 51e), l'attaquant colombien portant son total à quatre réalisations en championnat. Jemerson a aussi participé à la fête (25e), alors que Wesley Said a sauvé l'honneur (43e). Avec six unités, l'équipe de Leonardo Jardim est deuxième, à hauteur de Lyon, Marseille et Saint-Etienne . De son côté, le DFCO est dernier avec zéro unité.