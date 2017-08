Dans des propos repris par La Voix du Nord, le président nordiste Gervais Martel a laissé planer un doute sur l'avenir de son entraîneur. "Les rumeurs, ça fait 30 ans dans le football que je m'en méfie mais ce serait avoir la langue de bois aussi de dire qu'avec 0 point en trois matchs, on n'est pas perturbé (...) Je suis perturbé, quand on est perturbé, on doit avoir une réflexion, Alain doit l'avoir aussi. Le plus important, ce qui dépasse tout, les hommes, c'est le Racing Club de Lens."