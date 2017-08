Ligue 1 : Paris s'impose, Neymar buteur !

Le Paris Saint-Germain s'est imposé, ce dimanche soir, face à Guingamp pour le compte de la 2e journée de Ligue 1 ! Après une première mi-temps relativement équilibrée (0-0), il faut le but malheureux de Ikoko (52e, csc) pour voir les Parisiens virer en tête sur la pelouse du Roudourou. La suite de la rencontre est plus simple pour Paris qui prend le large grâce à Cavani (62e) puis Neymar (82e). Pour sa première sous le maillot parisien, le Brésilien a illuminé le jeu offensif du club de la capitale et confirme (déjà) les immenses espoirs placés en lui. Grâce à cette victoire, le PSG s'empare de la 2e place au classement général (6 points) derrière L'Olympique Lyonnais (1e, 6 pts). Le résultat du soir: Guingamp 0-3 Paris SG.Par Benjamin Britault (iDalgo)