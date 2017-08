La Maison Blanche s'est imposée 3-1 grâce à des buts de Gerard Piqué (50e csc), Cristiano Ronaldo (80e) et Marco Asensio (90e). La star portugaise a été exclue deux minutes après son but, sans conséquence. Lionel Messi avait égalisé sur penalty (76e). Le second acte à Santiago-Bernabeu est programmé mercredi prochain.