Interrogé après la rencontre par Canal +, l'ancien Barcelonais s'est dit ravi de sa performance. "Je suis très content de mes débuts, des buts, de la victoire, de jouer avec eux, très content de tout. C'est toujours très important de marquer, pas seulement dans le premier match mais dans tous. Et le plus important est d'aider l'équipe, avec un but, une passe, quoi que ce soit." La star de 25 ans est aussi revenu sur son départ de Catalogne. "Les gens pensent que quitter le Barça c'est mourir, mais non, c'est le contraire : je suis plus vivant que jamais, je joue, je suis très content, et le foot est le même. Il n'y a que le pays, la ville et l'équipe qui changent, mais le foot est le même."