On débute avec Le Parisien qui revient sur la large victoire du PSG à Guingamp (3-0), en épilogue de la 2e journée de Ligue 1 . Avec une passe décisive pour Edinson Cavani puis un but, l'attaquant brésilien Neymar "régale" dès sa première sortie hexagonale.On enchaîne avec le Corriere dello Sport qui consacre une partie de sa première page à la sortie de Pierre-Emerick Aubameyang sur Instagram. L'attaquant gabonais du Borussia Dortmund a lancé un appel à l'AC Milan afin de rejoindre la formation lombarde.On se rend derrière les Pyrénées avec le quotidien catalan Sport qui met en lumière Ernesto Valverde , après la défaite du FC Barcelone contre le Real Madrid (1-3) lors du premier acte de la Supercoupe d'Espagne. Cette contre-performance doit inciter les Blaugrana à se renforcer.Pour conclure, le Daily Star s'arrête sur les bons débuts de Tottenham et Manchester United en Premier League . Les Spurs se sont imposés sur le terrain de Newcastle (2-0), tandis que les Red Devils n'ont fait qu'une bouchée de West Ham United (4-0) grâce à un doublé de Lukaku et des buts de Martial et Pogba.