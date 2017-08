Neymar, Falcao, Glik... L'équipe-type de la 2e journée de Ligue 1

Large vainqueur à Guingamp (3-0), le PSG a déjà pu compter sur. Pour ses premiers pas en France, la star brésilienne a délivré une passe décisive avant d'ouvrir son compteur. Une passe, un but : c'est aussi l'excellent bilan d'au Roudourou. Pour sa part, Monaco a déroulé à Dijon (4-1) avec le défenseur polonaiset surtout l'attaquant colombien, triple buteur et meilleur buteur avec quatre réalisations, à l'honneur.Dans les buts, le gardien de Nantes a longtemps repoussé l'échéance contre l' OM , avant de s'incliner en fin de partie. Côté marseillais, le défenseurs'est montré solide, tout comme le Stéphanoisà Caen. Le Brésiliena brillé avec Bordeaux , tombeur de Metz, tandis que l'Angevina enchaîné passe et but à Amiens.(OL) et, premier buteur strasbourgeois contre Lille, complètent ce onze.Tatarusanu (Nantes) - Perrin (ASSE), Rami (OM), Glik (Monaco) - Malcom (Bordeaux), Mangani (Angers), Tousart (OL), Martin ( Strasbourg ), Neymar (PSG) - Cavani (PSG), Falcao (Monaco).