Real Madrid : Cristiano Ronaldo prend très cher

Selon les informations du quotidien AS, l'attaquant du Real Madrid a finalement été suspendu pour cinq rencontres par la Fédération espagnole et manquera donc le début de saison en Liga , ainsi que la finale retour de cette Supercoupe d'Espagne. Pour rappel, l'international portugais avait été expulsé après deux avertissements reçus en seulement trois minutes pour avoir d'abord retiré son maillot pour célébrer un but, puis sur une simulation. Cristiano Ronaldo paye surtout sa réaction inacceptable suite à ce carton rouge...