Pour parvenir à jouer les premiers rôles, le club lorrain poursuit son mercato estival et vient d'enrôler ce lundi Alaeddine Yahia (35 ans) pour une saison et Nicolas Saint-Ruf (24 ans) jusqu'en juin 2019. L'international tunisien et l'ancien Bastiais ont passé leur visite médicale avec succès un peu plus tôt dans la journée.