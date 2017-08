Si l'on se réfère aux propos rapportés ce lundi par Sport Mediaset, l'attaquant de la Juventus Turin n'est pas prêt de quitter la Vieille Dame. "Je suis très heureux à la Juventus. J'ai prolongé mon contrat il y a 3 mois, et le club m'a demandé de prendre le numéro 10, j'y ai pensé pendant deux jours et je me suis dit : pourquoi pas ? Je veux grandir ici. Si le président me veut, je resterai ici pour toujours", a lâché l'international argentin.