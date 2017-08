Ligue 2 : Lorient déroule contre Châteauroux

Après un premier acte sans but, les Merlus de Mickaël Landreau ont fait la différence en dix minutes grâce à Jimmy Cabot (51e), Denis Bouanga (58e) et Ibrahima Conte (61e). Après deux nuls, ce premier succès permet au club breton de remonter à la quatrième place avec cinq points, derrière Le Havre , Reims et Sochaux.