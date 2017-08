FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

On débute avec le quotidien L'Equipe et "l'impasse" autour du transfert au PSG de Kylian Mbappé. La venue de l'attaquant tricolore "se heurte à de nombreux obstacles", si bien que le joueur de seulement 18 ans devra peut-être rester à Monaco.On poursuit avec le Corriere dello Sport et la Juventus Turin qui continue de s'activer pour attirer Blaise Matuidi, le milieu du PSG. Deux semaines avant la fin du mercato, la Vieille Dame a décidé de lancer l'assaut final pour l'international tricolore, dont le transfert pourrait se conclure autour de 15 millions d'euros.Le journal catalan El Mundo Deportivo revient sur l'arrivée au FC Barcelone de Paulinho, acheté pour 40 millions d'euros. Dans l'attente des renforts de Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé , le milieu brésilien a signé un contrat de quatre années, avec une clause de départ de 120 millions d'euros.En conclusion, le Daily Mirror affirme que Chelsea pourrait débourser plus de 130 millions d'euros pour trois joueurs d'ici l'épilogue du mercato. Alex Oxlade-Chamberlain Arsenal ), Virgil van Dijk (Southampton) et Danny Drinkwater (Leicester) seraient ainsi sur les tablettes des Blues.