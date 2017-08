Mexique : un tigre du Bengale au nom de Gignac !

Él es Gignac, el primer tigre de bengala nacido en un zoológico de Nuevo León https://t.co/KtzU9Mi0i0 pic.twitter.com/sxjVbgDgwN — Expansión CNN (@ExpansionMx) 15 août 2017

En effet, les autorités de l'Etat mexicain du Nuevo Leon ont annoncé qu'un bébé tigre du Bengale allait être baptisé "Gignac", en l'honneur de l'avant-centre tricolore des Tigres de Monterrey. Le nom de l'ancien Marseillais, qui s'est dit "très heureux et très fier que les enfants aient pensé à lui et l'aient ainsi distingué", a été préféré à Byako et Raja.