Désormais soumis à une énorme concurrence depuis l'arrivée de Daniel Alves , le latéral droit parisien sait parfaitement qu'il n'entre plus dans les plans d' Unai Emery et souhaite partir au plus vite. Si le profil de l'international ivoirien intéresse bel et bien les Blues, le quotidien L'Équipe explique ce mardi que les problèmes de comportement du joueur inquiéteraient sérieusement Antonio Conte , qui exige une discipline exemplaire de la part de son groupe. De plus, Aurier rencontre visiblement des difficultés pour obtenir un Visa pour rentrer sur le territoire britannique en raison de ses problèmes avec la justice.