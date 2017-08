Lors d'une interview accordée à la Gazetta dello Sport, le défenseur central italien a expliqué pourquoi il avait opté pour ce nouveau défi. "J'ai décidé de signer au Milan parce que le projet est plus ambitieux. Je ne suis pas un mercenaire, ceux qui me disent ça je leur réponds que j'avais d'autres offres, à l'étranger, où j'aurais gagné beaucoup plus d'argent. En quatre ans, j'espère gagner la Ligue des Champions avec Milan, je veux tout gagner. Tous les titres possibles. Maintenant je ne pense plus qu'au Milan, la Juventus c'est le passé. Je remercie le club pour ce qu'il m'a apporté. Grâce à lui, je suis devenu un des meilleurs défenseurs du monde. Le club et Allegri ont pris des décisions claires et j'ai pris les miennes en conséquence", a lâché l'international italien qui laisse entendre que la Vieille Dame n'a pas cherché à le retenir.