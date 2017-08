FRANCE

On commence avec le journal L'Equipe qui consacre sa première page au barrage aller de la Ligue des Champions entre Naples et Nice. En difficulté en Ligue 1 avec deux défaites en deux journées, le club azuréen se retrouve "sur un fil" avant ce périlleux match à San Paolo.De l'autre côté des Alpes, le Corriere dello Sport rapporte une information de France Football concernant la nouvelle offensive de l'AS Rome pour Riyad Mahrez. La Louve proposerait désormais 38 millions d'euros à Leicester City pour l'international algérien de 26 ans.Le quotidien As met en avant les déclarations de Zinedine Zidane suite à la suspension de cinq rencontres de Cristiano Ronaldo, conséquence de sa poussette sur l'arbitre du match aller de la Supercoupe d'Espagne. Le technicien français du Real Madrid n'a pas caché sa déception et sa colère par rapport à cette sentence.Pour finir, le Daily Mirror revient sur la grosse option prise par Liverpool pour la phase de poules de la Ligue des champions. Les Reds se sont imposés hier soir sur le terrain des Allemands de Hoffenheim (2-1), en barrage aller, grâce notamment à un superbe coup franc de Trent Alexander-Arnold.