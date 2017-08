Selon le quotidien catalan El Mundo Deportivo, le footballeur âgé de 25 ans aurait fait savoir qu'il ne souhaitait plus jouer avec le club de la Mersey. Si son transfert en Catalogne venait à ne pas se conclure d'ici la fin du mercato, le natif de Rio de Janeiro serait prêt à rester toute une saison en tribunes, et ce à un an de la Coupe du Monde en Russie.