PSG : le retour de Luis Fernandez est acté ! (Officiel)

L'ancien joueur puis entraîneur du club de la capitale "aura pour missions principales de convaincre les jeunes joueurs en cours de formation au Paris Saint-Germain de signer au club leur premier contrat professionnel et de développer un réseau relationnel de qualité avec les clubs et dirigeants d'Ile-de-France, ainsi qu'avec la Ligue de Paris. Il devra également s'attacher à étoffer un réseau auprès de clubs français et étrangers afin de permettre au Paris Saint-Germain d'y placer en prêt des jeunes joueurs dans les meilleures structures adaptées à leur développement", explique-t-on, précisant qu'il sera en étroite collaboration avec le directeur sportif Antero Henrique