Nice défie Naples, troisième de Serie A la saison dernière, en barrage aller de la Ligue des Champions . En difficulté en Ligue 1 avec deux défaites en deux matches contre Saint-Etienne et Troyes , le club azuréen va devoir sensiblement élever son niveau de jeu à San Paolo, et rester en vie avant le retour à l'Allianz Riviera. Pour cette belle affiche, Lucien Favre est privé de Mario Balotelli et Wesley Sneijder , tous les deux en phase de reprise.