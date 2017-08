Le club de la ville rose accueille le footballeur de 29 ans sous la forme d'un prêt d'une année. Passé par l'AS Saint-Etienne entre 2011 et 2015, le natif d'Abidjan portera le numéro 15 dans l'effectif de Pascal Dupraz et tentera de rebondir après un dernier exercice difficile outre-Manche (un seul but toutes compétitions confondues).