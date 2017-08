FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

On débute avec le quotidien Le Parisien qui évoque le départ de Blaise Matuidi à la Juventus Turin. Le milieu de terrain du PSG a passé la première partie de sa visite médicale et doit s'engager, officiellement, dans les prochaines heures avec la Vieille Dame. Les deux parties ont trouvé un accord autour d'un transfert de 20 millions d'euros.On poursuit avec La Gazzetta dello Sport et la première page largement dédiée, malheureusement pour Nice, à la victoire de Naples en barrage aller de la Ligue des Champions (2-0). Grâce à des buts de Dries Mertens et Jorginho , la formation de Marek Hamsik a fait un pas très important vers la phase de poules, même s'il reste le retour dans une semaine sur la Côte d'Azur.On enchaîne avec le journal El Mundo Deportivo et la détresse de Gerard Piqué et Javier Mascherano après la défaite du FC Barcelone contre le Real Madrid en Supercoupe d'Espagne. En énorme difficulté en première période, meilleur après la pause, le club catalan attend sûrement avec impatience les arrivées de Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé Pour terminer, le Daily Mirror relate la venue à Everton de Gylfi Sigurdsson. Le milieu de nationalité islandaise, qui évoluait à Swansea City, s'est engagé pour une durée de cinq saisons, autour d'un transfert de 45 millions de livres (49 millions d'euros). Un événement pour le club de Liverpool , puisqu'il s'agit de l'achat le plus cher de son histoire.