Le technicien rhodanien a profité de sa présence devant les médias pour évoquer la dernière droite du mercato estival. "Cette période est un peu trop longue. On a encore besoin d'un élément au milieu de terrain. Pour l'instant, je n'ai pas d'information à vous donner car il n'y a rien de nouveau, a-t-il concédé. Tous les joueurs qui sont sous contrat avec l' OL je les considère comme mes joueurs. Si départ il doit y avoir il faut anticiper. On est très très dur avec Maxwel Cornet . Il fait partie des joueurs qui sont susceptibles d'être aligné samedi. C'est un joueur important que je considère beaucoup. Si on était amené à perdre un joueur comme lui ce serait difficile et nous serions obligés de le remplacer par un joueur du même profil et ce n'est pas facile à ce moment-là du mercato. Cela m'inquiète."