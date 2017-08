Ça a été difficile de mettre @Coulibaly_07 dans l'avion, il est trop grand 😂😂 pic.twitter.com/Ui04WRPZ92 — Mogi Bayat (@BayatMogi) 17 août 2017

L'attaquant de la Gantoise s'est envolé et est attendu à Nantes pour passer sa visite médicale et parapher un contrat portant sur cinq saisons. Pour rappel, il est passé par les rangs du PSG et avait inscrit 8 buts en 33 matchs de Jupiler Pro League, la saison passée. "Je pense que c'est très bon pour nous", a confié Claudio Ranieri au quotidien.