"Maxwel Cornet est un joueur important de l'effectif, je l'aime et le considère beaucoup, a expliqué le technicien (propos relayés par Foot01). Une telle perte serait difficile pour nous, et cela nous amènerait à le remplacer avec un joueur du même profil, même si ce ne sera pas évident de le faire à ce moment. On anticipe certaines choses, que cela se passe ou pas. On ne peut pas retenir un joueur et fermer la porte à double tour, vous voyez bien ce qu'il se passe sur le marché des transferts. Parfois une grosse offre arrive, ou un joueur veut partir, et c'est très difficile de le retenir."