Bastia : un nouvel entraîneur et un nouveau président

➡️ Claude Ferrandi et Pierre-Noël Luiggi élus à la tête du Club #MaiCappià pic.twitter.com/AbgN7sSKu8 — SC Bastia (@SCBastia) 17 août 2017

Le nouveau président se nomme Claude Ferrandi, tandis que Stéphane Rossi prend la tête de l'équipe première."Comme prévu, l'association Sporting Club Bastiais a tenu ce jeudi une Assemblée Générale Extraordinaire dans le but d'élire une nouvelle équipe dirigeante à compter de ce jour.Le bureau suivant a ainsi été élu :Président : Claude FerrandiVice-Président et Trésorier : Pierre-Noël LuiggiSecrétaire : Marc-Antoine LuccaMembres : Henri et Gilbert Ferrandi", indique notamment le communiqué.