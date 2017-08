Toulouse : Dupraz vise la victoire face au PSG

"C'est quoi l'objectif ? Que tout le monde dise qu'on joue bien alors qu'on a pris une casquette ? On prendra peut-être une casquette en défendant mais c'est sûr qu'on en prendra une si on ne défend pas ! L'objectif est de gagner dimanche. À l'impossible nul n'est tenu. On va me taxer de présomptueux alors que je vais tout faire pour que mes joueurs considèrent qu'il y a une possibilité de perturber le PSG ? Serai-je cloué au pilori si je ne réussis pas ? Le PSG sera champion de France mais on va essayer", a-t-il déclaré.