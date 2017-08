PSG, Neymar : Caïazzo confiant vis-à-vis du fair-play financier

"Peu de gens assimilent le fait qu' Antero Henrique a été le champion du trading joueurs à Porto et a été recruté pour développer et exploiter cette activité au PSG. C'est un système intelligent qui est une parade au Fair-Play Financier. Je suis sûr que le PSG sera dans les clous du FPF et ne sera pas sanctionné. Le PSG n'a pas exploité jusqu'à présent le filon du trading joueurs comme Porto ou Monaco. Ce sera le cas désormais. Avant, le PSG ne vendait pas de joueurs. Il va être désormais obligé de vendre certains remplaçants et ainsi faire des économies de salaires", a indiqué le président du conseil de surveillance de l'ASSE.