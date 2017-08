"Nous avons été surpassés sur le plan athlétique en première période, surtout dans les duels, on s'est fait manger au milieu de terrain par l'impact athlétique de Domzale", a concédé le technicien phocéen. Mais les partenaires de Valère Germain sont tout de même en ballottage favorable pour la qualification : "Il ne faudra surtout pas jouer le 0-0, il faudra jouer pour gagner. C'est la seule attitude que nous aurons, même si, effectivement, on n'oublie pas qu'il n'y a pas qu'une victoire qui nous qualifie. On verra comment se déroule le match. Il peut y avoir un nul sans but mais ce ne sera pas notre objectif."