On débute avec le quotidien L'Equipe qui s'exprime sur les cas de Radamel Falcao et Kylian Mbappé. Si le Colombien est "à bloc", le Tricolore est lui "à l'arrêt". Le natif de Bondy ne fait pas partie du groupe de l' AS Monaco , qui se déplace ce vendredi à Metz en ouverture de la 3e journée de Ligue 1 On poursuit avec La Gazzetta dello Sport et la démonstration de l'AC Milan en barrage aller de la Ligue Europa. Grâce notamment à deux doublés d' André Silva et Riccardo Montolivo , la formation lombarde n'a fait qu'une bouchée des Modestes Macédoniens de Shkendija (6-0).Si la presse espagnole consacre évidemment ses éditions à l'attentat de Barcelone, El Mundo Deportivo a glissé quelques mots sur l'actualité du Barça. Nos confrères reviennent notamment sur les premiers mots de Paulinho et la blessure au genou de Luis Suarez, absent un mois.Pour finir, le Daily Mail nous apprend que Manchester City serait disposé à passer à l'action pour recruter Jonathan Evans, l'expérimenté défenseur de West Bromwich Albion. Les Citizens auraient l'intention de lâcher 25 millions de livres, à savoir un peu plus de 27 millions d'euros, pour le Nord-Irlandais.