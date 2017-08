PSG-Guingamp, Tottenham-Chelsea... Le programme TV du weekend

Une réaction pour le Barça et la Juve ?

On débute avec la 3e journée de Ligue 1 et la rencontre entre Lyon et Bordeaux , samedi à 17 heures sur Canal +. Le leader rhodanien a l'occasion de réaliser la passe de trois face à des Girondins relancés contre Metz. Dimanche, à 21 heures sur Canal +, le PSG accueillera Toulouse . L'équipe parisienne a aussi signé deux succès en deux matches et attend encore beaucoup de Neymar . Le Brésilien va faire ses débuts au Parc.On enchaîne avec la 2e journée de Premier League et l'affiche entre Tottenham et Chelsea, dimanche à 17 heures sur SFR Sport. Champions en titre, les Blues d' Antonio Conte sont en quête de rachat après le revers surprise contre Burnley (3-2). Ce ne sera pas simple face au deuxième de la saison dernière. Lundi à 21 heures, sur SFR Sport, un joli choc va mettre aux prises Manchester City à Everton. Ces deux formations ont en commun de l'avoir emporté le week-end dernier.On file en Espagne pour évoquer la toute 1ère journée de Liga . Dans le dur suite à sa défaite en Supercoupe d'Espagne, sans oublier le départ de Neymar et la blessure de Luis Suarez , le FC Barcelone reçoit le Betis Séville, dimanche dès 20h15 sur BeIN Sports 1. Les hommes d' Ernesto Valverde sont déjà sous pression. Ce n'est pas le cas du Real Madrid qui se déplace au Deportivo La Corogne, dimanche à 22h15 sur BeIN Sports 1. Les Merengue ont deux titres dans la poche mais doivent faire sans Cristiano Ronaldo , suspendu cinq matches.On poursuit avec la 1ère journée de Bundesliga qui verra le Bayern Munich , champion sortant, défier le Bayer Leverkusen, ce vendredi à 20h30 sur BeIN Sports 2. On suivra aussi le Borussia Dortmund sur le terrain de Wolfsburg, le lendemain dès 15h30 sur la chaîne BeIN Max 4. Pour terminer cette présentation, il faut parler du premier acte de la Serie A marqué par la rencontre entre la Juventus Turin et Cagliari, samedi à 18 heures sur BeIN Sports 2. La Vieille Dame voudra se reprendre après le revers en Supercoupe.